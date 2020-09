Banca Popolare Bari, assemblea convocata per il 15 ottobre

(Teleborsa) -degli azionisti di, ancora in amministrazione straordinaria, è stata, per approvare il numero dei Consiglieri - da 5 a 7 come previsto dallo Statuto - i componenti deled il Presidente dell'Istituto e la nomina delDal momento che la banca è in amministrazione straordinaria - precisa una nota - le funzioni delle assemblee sono sospese, la convocazione è stata autorizzata dalla Banca d'Italia e l'ordine del giorno stabilito dai commissari straordinari, quindi non è modificabile né integrabile.La nomina dei nuovi organi sociali, peraltro,e farà cessare dalla carica i commissari straordinari ed il Comitato di Sorveglianza, che hanno espletato la gestione temporanea e le funzioni di controllo sino ad oggi.