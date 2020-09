Borsa Milano sotto pressione in scia alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano in ribasso in scia alla performance negativa dell'Asia e sulle preoccupazioni generate dall'impennata di casi di Covid -19 in Europa.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Torna a salire lo, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.lettera su, che registra un importante calo del 2,89%, affonda, con un ribasso del 3,24%, e crolla, con una flessione del 2,88%. A Milano, forte calo del(-3,02%), che ha toccato 18.936 punti. Tra i peggiori a Piazza Affari i comparti(-4,44%),(-4,24%) e(-3,83%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.La peggiore è, che scivola del 6,65%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 5,20%.Vendite su, che registra un ribasso del 4,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,86%),(+1,41%) e(+0,81%).La peggiore performance è quella di, che cede il 5,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,38%.In caduta libera, che affonda del 4,93%.