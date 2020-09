TikTok, ByteDance smentisce Trump: resterà per l'80% cinese

Oracle

Walmart

(Teleborsa) -resterà cinese, almeno per l'80%. È quanto ha affermato, l'azienda che controlla il celebre social network e che è intervenuta a smentire il Presidente Usail quale aveva invece assicurato che lanon avrebbe avuto nulla a che fare con la nuova società costituita negli Stati Uniti conCome ha spiegato l'azienda con sede a Pechino, la previsione è quella di effettuare un piccolo round di pre offerta pubblica iniziale che le darà una partecipazione appunto dell'80% in, la nuova società che dovrebbe garantire la protezione dei dati dei milioni di utenti americani della app., scelto come "partner tecnologico" per creare il cloud dei dati, eavranno solo quote di minoranza, un quadro molto differente da quello dipinto dall'Amministrazione Trump.Il segretario di Stato americano, in un'intervista a "Sunday Morning Futures", ha infatti affermato che TikTok sarà "controllata dagli americani" facendo riferimento al fatto che il 40% della app è in mano a società di capitali di rischio statunitensi, aggiungendo che ByteDance sarebbe solo un "azionista passivo".