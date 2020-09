Clima, UE: emissioni giù del 4% sul 2018

(Teleborsa) - Un risultatoNelle emissioni di gas serra nell'UE sono diminuite dele delsul 1990 (26% includendo il Regno Unito).E' quanto segnalano i dati preliminari sulle emissioni 2019 dell'Se confermato, si tratterebbe del calo più significativo ine risulterebbe dunque già superato l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni delentro ilLa, chiarisce l'Agenzia in una nota, riflette la fn Europa e l'abbandono del carbone, motivato in particolare dall'aumento dei prezzi dellenel mercato Ue-Ets. Il calo, sottolinea ancora la nota, si è verificato in un periodo di crescita economica e "dimostra che è chiaramente possibile raggiungere obiettivi di riduzione più ambiziosi entro il 2030, aprendo la strada alla