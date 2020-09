Dadone, sempre più lavoro agile nella PA

(Teleborsa) - "Il nostroè quello di permettere alle persone di lavorare in. Non solo lavorare ma anche imparare e formarsi in remoto, per restare costantemente aggiornati, per non sentirsi mai indietro, per restare al passo e provare l'appagamento di essere nel posto in cui si merita di stare".Lo ha detto il Ministro per la P.A.,in audizione alla Camera sulprecisando che occorre. L'esperienza degli ultimi sei mesi - ha spiegato - ci ha dimostrato che il sistema può essere snello, produttivo e performante anche fuori dai modelli tradizionali di lavoro nella P.A".Una P.A., dunque, in costante evoluzione, partendo anche dalla "trasformazione dei luoghi di lavoro, dell'organizzazione, delle procedure e dalla promozione di modalità flessibili di lavoro, in termini di spazio e di tempo". In cantiere ci sono i, i Piani organizzativi del lavoro agile."Attraverso i Pola che lesono chiamate ad elaborare ed approvare a decorrere dal prossimo gennaio - ha detto - vogliamo finanziare l'adeguamento e la fornitura dellanecessaria al Lavoro Agile: le varie Amministrazioni, nella predisposizione dei piani, potranno contare su risorse destinate a riorganizzare il lavoro in, grazie alla mappatura delle attività che possono essere svolte anche non in presenza senza alcun impatto negativo in termini di quantità e qualità di erogazione dei servizi, grazie all'acquisto di dispositivi, software, servizi dedicati, grazie alla programmazione di percorsi formativi in ambito digitale e informatico, allo snellimento delleSecondopoi, "è il momento di sradicare l'immagine obsoleta della Pubblica Amministrazione: oggi abbiamodi dipendenti al di sotto dei 34 anni. E' del tutto evidente che il primo tassello di questo percorso di. passi per il rilancio del sistema di reclutamento, innalzandone il livello, cambiandone