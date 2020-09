De Micheli: obiettivo sostenibilità nel Piano "Italia Veloce"

(Teleborsa) - Entro il 2030 l'80% degli italiani dovrà essere in grado di raggiungere in meno di un'ora dal luogo di residenza una infrastruttura ferroviaria. Il superamento del gap delle distanze è l'obiettivo del, che risponde all'esigenza di potenziare la mobilità coniugandola con i principi di sostenibilità.Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e dei trasporti,, intervenendo al(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Le infrastrutture da realizzare – ha detto Paola De Micheli – avranno un alto valore strategico e risponderanno ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.