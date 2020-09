Elezioni Regionali e Referendum, si apre la "partita" degli equilibri

(Teleborsa) - La partita dellesulla quale erano puntati tutti i riflettori, si chiude con un pareggio,che secondo molti per ilvale di più.Income da copionefa boom di consensi, mai un Governatore tanto votato dall'istituzione delle Regioni. Secondo mandato anche perinin Liguria einche batte Fitto.Unadellasi è giocata incon la vittoria di(centrosinistra) che allontana il possibileche avrebbe provocato l'affermazione della candidata leghistapassa il centrodestra consuccesso deialsul taglio dei parlamentari. Un successo cherivendica con forza parlando di "risultato storico". Poi rilancia suldei parlamentari e su "una legge elettorale proporzionale".Latira, dunque, unma c'è un: un tempoora iinseguono con ilpronto a far valere il ritrovato. Iincassano lasulla riduzione delle poltrone che attenua, solo in parte, ilalle