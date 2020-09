Musk: Tesla autonoma a 25mila dollari entro tre anni. Fredda la risposta degli investitori

Tesla.



(Teleborsa) - Un'auto elettrica senza guidatore aentro i prossimi tre anni. È l'ultima promessa diper la sua"In tre anni da ora abbiamo fiducia nel fatto che riusciremo a produrre una vettura elettrica completamente autonoma da 25.000 dollari", ha detto il Ceo e fondatore della casa automobilistica californiana e ha spiegato che Tesla "intende rendere il prezzo di mercato della vettura e delle sue vetture in generale il piùpossibile a patto che la società non perda soldi".Da Musk filtra ottimismo anche sulleTesla: "penso che faremo bene anche nel 2020, probabilmente con una crescita fra il 30 e il 40% nonostante le circostanze molto difficili".Gli annunci del Ceo sudafricano alperò questa volta non hanno scaldato gli investitori che hanno accolto con scetticismo la previsione, con il titolo che perde quasi il 5,5% e frena il listino tecnologico