Recovery Plan, De Micheli: per Mit 6 aree intervento strategico

(Teleborsa) - Nelche il Governo sta redigendo sono state individuate s. È quanto ha affermato la, in audizione alla Camera.Nel dettaglio le aree sono: opere ferroviarie e Alta velocità; riduzione del gap infrastrutturale della mobilità locale; green port e logistica sostenibile; piano di resilienza delle strade regionali e degli enti locali; piano nazionale per la qualità dell'abitare; e modernizzazione dei collegamenti stradali e autostradali immediatamete cantierabili."Il Recovery Fund – ha sottolineato De Micheli – è un'opportunità unica e straordinaria. A noi spetta una grande responsabilità: fare buon uso dei fondi per non perdere credibilità in Europa e soprattutto per lasciare ai nostri figli un paese più equo e sostenibile".