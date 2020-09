Wall Street parte in rosso su incertezze Covid e crisi economica

Dow Jones

(Teleborsa) -, in risposta all'accelerazione deinel mondo e di riflesso alle preoccupazioni sull'impatto economico della pandemia.Mentredell'economia USA nel quarto trimestre dal 6% al 3%, il mercato americano guarda con meno fiducia all'approvazione di unall'economia da parte del Congresso. E se lasta esercitando pressioni sul legislatore per il varo di nuovi stimoli fiscali, l'avvicinarsi dellerende il quadro molto incerto.A deludere il mercato ha concorso anche il dato settimanale dei, risultato in crescita e peggiore delle attese. Il dollaro è ai massimi da due mesi a questa parte, mentre l'oro continua a scivolare sotto i 1.900 dollari.A New York, l'indicescambia con un calo dello 0,37%; sulla stessa line, l'che si posiziona sotto i livelli della vigilia a 3.227 punti. Sulla parità il(-0,07%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,93%),(-0,87%) e(-0,48%).Al top tra i(+1,94%),(+1,06%) e(+0,90%).La peggiore è, che cede l'1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,13%.(+4,46%),(+2,04%),(+1,86%) e(+1,46%).Vendite su, che arretra del 3,62%.Crolla, con una flessione del 2,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.