Le Borse europee si prendono una pausa. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) -., dopo il rally messo a segno la vigilia. A rendere cauti i mercati c'è anche l'attesa per il maxi confronto TV per le elezioni USA.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.calo deciso per, che segna un -0,77%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,83%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 19.151 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,42%), in attesa dei CdA sul dossier ASPI.Brillanto(+1,34%),(+1,20%) e(+1,11%).In rosso, che prosegue le contrattazioni in calo del 3,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.del FTSE MidCap,(+3,11%),(+2,19%),(+1,79%) e(+1,20%).La peggiore è, che perde l'1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.