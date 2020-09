Qatar Airways chiude in perdita di 1,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2019-20 con una perdita di; escludendo voci eccezionali, i risultati del Gruppo sia a livello operativo che a livello netto sarebbero stati migliori di quelli riportati nell'anno precedente.Tuttavia, la compagnia aerea registra ricavi complessivi di Gruppo a quota 14 miliardi di dollari, inrispetto allo scorso anno, con un fatturato passeggeri aumentato dell'8,9%. Qatar Airways ha trasportato 32,4 milioni di passeggeri, il 9,8% in più rispetto allo scorso anno finanziario.Durante la pandemia Qatar Airways ha garantito non meno di 30 destinazioni verso cinque continenti, mentre allo stato attuale ilverso oltre 90 destinazioni in sei continenti.