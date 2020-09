Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con gli investitori cauti in attesa stasera del dibattito TV per le elezioni USA. L'agenda macroeconomica prevede la diffusione, tra poco, del dato sullastatunitensi. Prima dell'avvio del mercato è stato pubblicato l' indice S&P Case-Shiller risultato superiore alle aspettative.Tra gli indici americani, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.544 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.349 punti.Sulla parità il(-0,04%); come pure, senza direzione l'(-0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,44%.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tentenna, che cede lo 0,53%.Tra i(+4,08%),(+1,53%),(+1,48%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,40%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,84%.