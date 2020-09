RDM Group rafforza leadership nel sud Europa

RDM Group

(Teleborsa) -ha sottoscritto quattro contratti preliminari di acquisto del 100% del capitale sociale di altrettante società di diritto spagnolo da parte della società controllata RDM Barcelona Cartonboard S.A.U.. L’acquisizione ha per oggetto uno tra i principali player europei nel settore del cartoncino patinato, Papelera del Principado S.A. (Paprinsa), e tre società minori operanti in business collegati e basati nello stesso sito: Fergerdell S.L., Cogeneraciò del Pla S.A. e Ondupacart S.A..I venditori titolari delle partecipazioni delle società oggetto di acquisto sono complessivamente 15, tra soggetti giuridici e persone fisicheIl prezzo provvisorio previsto per l’acquisizione delle quattro società oggetto dell’accordo è basato su un Enterprise Value complessivo di 31,2 milioni di Euro, calcolato su un Ebitda proforma per il 2020 di 5,2 milioni di Euro, e su una PFN stimata in circa 20,9 milioni di Euro.In particolare, i contratti preliminari prevedono che il prezzo definitivo sarà calcolato applicando un multiplo di 6 volte l’EBITDA 2020 complessivo delle quattro società, con un Enterprise Value minimo di 27 milioni di Euro ed uno massimo di 33 milioni di Euro.Al closing verrà pagato un importo iniziale di 5,9 milioni di Euro, calcolato su un Enterprise Value minimo di 27 milioni di Euro e su una PFN di 21,1 milioni di Euro consuntivata a fine agosto 2020. Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti, contrattualmente previsti, conseguenti al livello della PFN, del capitale circolante e dell’EBITDA complessivo delle quattro società target alla data di efficacia dell’operazione.Iled è soggetto all’avveramento di alcune condizioni sospensive, fra le quali, oltre all’ottenimento di alcune autorizzazioni di natura giuslavoristica e amministrativa si segnalano: (i) l’ottenimento delle autorizzazioni di legge da parte delle competenti Autorità Antitrust; nonché (ii) l’ottenimento dell’Autorizzazione Ambientale Integrata per aumentare la capacità produttiva dell’impianto di Paprinsa.Sulla base degli accordi raggiunti con i venditori, Reno De Medici S.p.A. si è impegnata a fungere da garante della controllata RDM Barcelona Cartonboard S.A.U. per tutte le obbligazioni nascenti dai contratti di compravendita sottoscritti da quest’ultima.Reno De Medici S.p.a. si è avvalsa di EY e Osborne Clarke quali advisor finanziari e legali, mentre la controparte di Gasso Capital Market quale advisor finanziario.