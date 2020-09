Visibilia Editore, i risultati del primo semestre

Visibilia Editore

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2020 con un EBITDA che risulta negativo ed ammonta ad Euro (258.944) con una variazione negativa di Euro (205.691) rispetto al valore negativo di Euro (53.253) del 2019.L’è negativo per Euro (460.501), dopo aver contabilizzato ammortamenti per Euro 178.323 ed accantonamenti per Euro 23.234, rispetto ad un EBIT del 2019 negativo per Euro (289.776).Ilregistra nel semestre 2020 una perdita per Euro (505.754), dopo aver contabilizzato imposte correnti per Euro 4.450.Laconsuntivata al 30 giugno 2020, pari ad Euro 1.746.291 registra un miglioramento per Euro 94.321 rispetto al dato al 31 dicembre 2019 che ammontava ad Euro 1.840.612.