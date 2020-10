A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,20%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,83% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.363 punti.Positivo il(+0,84%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,96%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,68%),(+1,24%) e(+1,21%).Altra i(+2,60%),(+2,48%),(+2,09%) e(+2,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,96%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,27%),(+3,24%),(+2,52%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,04 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,41%.Sensibili perdite per, in calo del 2,09%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 115,76K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 850K unità; preced. 870K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -2,4%; preced. 0,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,1 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 56,2 punti; preced. 56 punti)14:30: Variazione occupati (atteso 850K unità; preced. 1,37 Mln unità).