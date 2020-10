Bank of Japan, migliora sentiment grandi aziende manifatturiere

(Teleborsa) - Sentiment in ripresa per le imprese giapponesi, colpite dalla crisi economica generata dal Covid-19. E' quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è risalito infatti a -27 punti da -34 anche se risulta inferiore alle attese (-17).Quello dellesi è attestato a -12 da -17 e si confronta con i -11 attesi, mentre quello delle piccole imprese manifatturiere passa a -44 da -45 (atteso -30) e delle PMI non manifatturiere a -23 da -27.Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.