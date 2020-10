Trump esce dall'ospedale. Torna alla Casa Bianca in elicottero

(Teleborsa) - Il Presidente americanomilitare William Reed Medical Center, dove era ricoverato da venerdì scorso a causa della positività al Covid-19. Il leader statunitense è stato trasportato con un SUV all'eliporto, poi conalla volta della Casa Bianca.Giunto a destinazione, il Presidente ha atteso la partenza dell'elicottero, facendo un saluto militare, poi si è rivolto ai presenti: "State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori,".Il rivale alla Presidenzanon ha lesinatoall'inquilino della Casa Bianca, ricordando "negli Stati Uniti ci sono stati oltre 205 mila morti per la pandemia, il presidente lo ricordi".Frattanto, sono nate polemiche per la, domenica sera, per salutare - ha detto - i suoi fan. Quello del Presidente è stato commentato come attodagli agenti della sua scorta. "Non sarebbe mai dovuta accadere una cosa del genere", ha sottolineato il, l'agenzia federale cui è affidata la protezione del Presidente.Ora Trump potrà nuovamente dedicarsi alla, giunta alle fasi finali, che lo vede dietro allo sfidante democratico Joe Biden di una decina di punti. Campagna elettorale che non si è fermata neanche in ospedale, quando Trump via Twitter ha affermato che "il prossimo anno sarà il migliore di sempre" e che la "borsa si prepara a superare il suo record di tutti i tempi".