Future USA, tonici aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Si prevede positiva la giornata odierna a Wall Street come preannunciato dall'andamento tonico dei future sugli indici statunitensi, che anticipano un avvio del mercato al rialzo, tra meno di un'ora. I listini americani tentano il rimbalzo alle perdite della vigilia innescate dall'annuncio del Presidente USA, Donald Trump, che ha congelato il pacchetto di aiuti sino alle elezioni.Il Future sul Dow Jones cresce dello 0,81% a 27.923 punti e quello sullo S&P 500 dello 0,83% a 3.380 punti. In verde anche il Nasdaq che avanza dello 0,86% a 11.371 punti.Sul fronte macroeconomico, sono in aumento le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 2 ottobre 2020.