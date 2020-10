Mercati emergenti, Bg Saxo: Turchia potenziale catalizzatore sell-off

Banca Generali

(Teleborsa) -ed innescano un diffuso sell-off. Nello stesso tempo istanno accrescendo il, piuttosto che rendere il debito dei mercati emergenti più sostenibile, spingendo i titoli di stato verso una. E' quanto rileva un report di, joint venture frae la sua partner danese Saxo Bank.Una caso lampante la, che è stataal pari livello di Egitto, Ruanda e Giamaica, in seguito aldel Paese, alla crescente dollarizzazione e alla diminuzione delle riserve valutarie. L’agenzia ha evidenziato, infatti, come lesarebberose si compensassero le passività in valuta estera e le riserve obbligatorie in lira dei creditori detenute dal Paese. Questo significa che, senza margine di manovra da parte della Turchia, in caso di maggiore volatilità del mercato si potrebbe verificare unaDurante questo trimestre, lae ihanno registrato i, anche se il total return dei titoli di stato turchi denominati in dollari è stato positivo da inizio anno, seppur inferiore alla media del total return dei mercati emergenti.Secondo gli analisti di Bg Saxo, dunque, la Turchia potrebbe essere ilnell'universo dei mercati emergenti, sia per i bond corporate high-yield, sia per l’azionario. "Quando guardiamo alla Turchia - sottolineano gli esperti - vediamo un evidente deterioramento dei dati economici che può tradursi in un".Ma l'alternativa non sono certo gli, ad esempio il Brasile o l'India, che sonoe sono tra i più colpiti dal coronavirus. Lo stesso si potrebbe dire per alcune società, in quanto un junk bond non può sostenere a lungo un periodo di bassi ricavi in una situazione macroeconomica di stallo.Di contro, essendo ivicini allo zero, ile, dato che l’appetito degli investitori resta elevato, le società e i governi stannoNel momento in cui il mercato capirà meglio questa situazione e chiederà rendimenti maggiori- sottolinea Bg Saxo - sarà troppo tardi per i debitori, che si troveranno già dentro una. Abbiamo già assistito a un improvviso aumento del rendimento richiesto dagli investitori all’asta dei T-Bill a 364 giorni delle Filippine, che sono state costrette a rifiutare le offerte., conclude Bg Saxo, indicando possibili alternative di esposizione sui mercati emergenti: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (IE00B0M63177), Vanguard Emerging Markets ETF (US9220428588), Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF (FR0010429068), Ishares MSCI Turkey ETF (IE00B1FZS574), Lyxor UCITS Turkey ETF (LU1900067601).