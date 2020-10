BCE, Schnabel: banche più resilienti. "Faro" su ROE

(Teleborsa) - Lesono entrate in questa fase molto meglio capitalizzate rispetto al passato e hanno beneficiato delle misure di sollievo introdotte dalla vigilanza BCE ma questo miglioramento potrebbe essereanche perchè l'aumento degli NPL (Non Performing Loans, ndr) avviene in genere con qualche trimestre di ritardo rispetto allaLo ha dettoMembro del consiglio direttivo della BCE, intervenendo alla conferenza annuale del Single Resolution Board.Il r(ROE, ndr) ha aggiunto, è sceso da circa il, unche la Bce tiene sotto stretta osservanza per valutare gli impatti sull'erogazione dele in ultima istanza sulla trasmissione della politica monetaria.Bce, dunque, allaDopo la ripresa post lockdown nell'area euro,che le nuove misure di contenimento che i Governi dovranno prendere contro la seconda ondata Covid ", fino a poter causare un secondo calo del PIL. E' quanto ha affermato pochi giorni fa la Presidente della Banca Centrale Europea,intervistata durante il "Ceo Summit" del Wall Street Journal, sottolineando che nell'Unione monetaria la ripresa resta