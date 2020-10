Le perdite EasyJet prossime al miliardo di euro

(Teleborsa) -ha pubblicato, da cui si evince che le perdite saranno più pesanti di quanto previsto, ben oltre i 900 milioni di euro.La compagnia è orientata a, inferiore al 38% operato da luglio a settembre quando ha registrato un load factor del 76,3%.easyJet congelerà le basi di Napoli e Venezia fino alla primavera 2021 pure continuando a volare in questi due aeroporti. In compenso aprirà una nuova base a Faro, in Portogallo.La compagnia ha, apporto che non ha scongiurato il taglio di 4.500 posti di lavoro.