Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,55%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,83% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Sale il(+1,29%); come pure, positivo l'(+0,92%).(+1,48%),(+1,28%) e(+0,90%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,23%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,04%),(+1,52%),(+1,40%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,64%.scende dell'1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+12,98%),(+6,53%),(+4,99%) e(+4,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Calo deciso per, che segna un -1,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,34%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.