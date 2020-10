Economia post Covid, quali cambiamenti? Cosa si aspetta la BCE

(Teleborsa) - Alla BCE "siamo piuttosto certi che ilnon sarà come prima" e che ci sarà molto piùLo ha affermato la Presidente della Banca Centrale Europea,intervenendo ad un panel online durante le assemblee annuale virtuali di FMI e Banca Mondiale, parlando di quelli che secondo l'istituzione saranno cambiamentidopo la pandemia."Io e te - ha detto rivolgendosi all'interlocutore - stiamo lavorando entrambi da remoto e riusciamo a fare qualcosa. In Europa durante il lockdown quello che abbiamo visto è che ilaveva urgente necessità di tornare fisicamente al luogo di lavoro, come prima. Così - ha spiegato Lagarde - siamo piuttosto certi che il lavoro post"Chiaramente speriamo che tutti i Governi capiscano che glidevono restare per un po' anche dopo che la ripresa avrà preso piede", ha proseguito Lagarde che ha parlato di ": quelliincentrando buona parte del suo intervento sui cambiamenti positivi come il maggior uso del lavoro da casa e da remoto, o l'accelerazione della digitalizzazione dell'economia."Ma non tutto quel che cambia è nel bene - ha avvertito - se le, se cala il potenziale di crescita, e tutti gli indicatori ci dicono che dopo la pandemia ci sarà un calo della produttività": questi sono cambiamenti non positivi. Che vanno contrastati conTra i cambiamentiquelli sulla modalità dei pagamenti quotidiani e "anche in Italia, dove il contante era il re, adesso ci sta molta più fiducia suiCambiamenti simili "si sono visti anche in Germania", ha aggiunto , "Paese i cui consumatori a loro volta sono molto legati ai contanti". Intanto "la, ha concluso Lagarde.