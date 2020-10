Twitter sugli scudi, Deutsche Bank promuove il titolo

Twitter

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,61%.A dare linfa alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Deutsche Bank. Gli esperti dell'ufficio studi hanno alzato il giudizio sul titolo del social media a "buy" dal precedente "hold".L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 48,94 USD. Primo supporto visto a 47,71. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 46,95.