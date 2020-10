Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina in ribasso, sullo stallo dell'approvazione del piano di stimoli. L'indicechiude con un calo dello 0,55%; sulla stessa linea l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.512 punti. Sulla parità il(-0,04%); leggermente negativo l'(-0,55%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,86%),(-1,56%) e(-1,06%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,19%),(+1,40%),(+1,23%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,08%.Affonda, con un ribasso del 3,05%.Crolla, con una flessione del 2,65%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,31%.Tra i(+3,99%),(+3,96%),(+2,76%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,42%.In caduta libera, che affonda del 4,81%.