Alleanza, Passero: "Innovazione ed educazione finanziaria due leve strategiche"

(Teleborsa) - Alleanza Assicurazioni si conferma resiliente alla fine del primo semestre del 2020, nonostante la crisi del Covid. che ha radicalmente mutato le abitudini di consumo e risparmio degli italiani. Uno scenario che la compagnia assicurativa ha affrontato con la spinta alla digitalizzazione, con una consulenza di valore ed un'offerta sempre attenta ai bisogni dei clienti., Amministratore delegato di Alleanza, intervistato da Teleborsa, ha parlato delle caratteristiche dei nuovi prodotti e di un tema caro alla compagnia, l'educazione finanziaria."L'educazione finanziaria per noi è una- ha affermato Passero - che si inserisce all'interno di un quadro più ampio, dell'impegno di tutte le nazioni al miglioramento dell'educazione finanziaria delle famiglie. Questo è une in Italia è particolarmente importante, soprattutto in questo contesto"."L'Italia - ha aggiunto - si caratterizza strutturalmente per undei cittadini. Nella classifica dei primi 20 paesi del G20 siamo penultimi e quindi l'impegno è particolarmente sostanzioso. Deve essere portato avanti certamente dalle Istituzioni, ma anche dagli operatori privati e noi siamo fra questi"., stiamo facendo eventi sul territorio, anche virtuali, ne abbiamo fatti quest'anno più di 500, 50mila persone hanno partecipato ed abbiamo riscontrato quindi un elevato interesse", ha sottolineato l'Ad di Alleanza, ricordando che "in questo contesto aumentano i punti interrogativi delle persone, l'incertezza economica, come investire i propri risparmi, perché i tassi di rendimento dei titoli di stato sono vicini allo zero, anzi, su alcune scadenze sono addirittura negativi"."Tutto questo,- ha aggiunto - richiede, da un lato, efinanziaria dall'altro. Per noi unè certamente un interlocutore interessante perché è in grado die noipensiamo di essere fra coloro che offrono consulenza di qualità"."In questa fase si diciamo chesono ancora una voltasu cui puntiamo", ha aggiunto Passero, aggiungendo che proprio "l'innovazione dell'offerta è il punto in cui queste due componenti si incontrano".I due nuovi prodotti di Alleanza - ha spiegato - "hanno unche cerca di coniugare diversi elementi di composizione, di destinazione degli investimenti, enelle gestioni separate assicurative della Gestione Euro San Giorgio, che offre i rendimenti più alti del mercato assicurativo in Italia, con deisui diversi compartinazionali ed internazionali e, questa è la vera novità in obbligazioni destinate a finanziare progetti di"."Con questo versante di attenzione alla sostenibilità - ha sottolineato - questi prodotti colgono un trend emergente di crescente consapevolezza dei risparmiatori, da un lato, e degli operatori dall'altro"."La qualificazione della nostra rete di consulenti - ha affermato l'Ad di Alleanza - è il compendio all'educazione finanziaria dei clienti, perché per riuscire a dare migliore informazione ai risparmiatori dobbiamodelle nostre persone. Noi quindi, abbiamo erogato in un anno oltre 1 milione di ore di formazione, che coprono evidentemente una rete che è molto estesa, perché parliamo di 12.000 persone presenti sul territorio nazionale"."Unin formazione - sottolinea - che si traduce in unache si accompagna anche ad una crescita quantitativa"."Forti del fatto che stiamo crescendo anche in un contesto difficile,e questo ci consente anche di portare avanti un", ha detto Passero, ricordando "avevamo dichiarato di voler assumere 900 persone entro il 2022, ne abbiamo assunte oltre 500 ad oggi, 200 in questi ultimi sei mesi, quindi questa è la dimostrazione che se si fa buona impresa in Italia, si può".