Appuntamenti e scadenze del 15 ottobre 2020

(Teleborsa) -Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2020 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2020, si svolge in modalità virtuale. Partecipa Christine LagardeMeeting annuale IIF 2020 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari34° Forum di Madrid - Il Forum europeo di regolamentazione del gas (Forum di Madrid), riunisce i principali stakeholders del settore europeo del gas per discutere le opportunità e le sfide legate alla creazione di un mercato interno del gas nell'UEENEA - 9° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica - L'ENEA presenta il 9° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica e il Rapporto Annuale sull'Ecobonus per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. L'evento sarà trasmesso in diretta web streamingConsiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere delle relazioni con il Regno Unito, nonché dei cambiamenti climatici e delle relazioni con l'AfricaBanca d'Italia - Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centraliIstat - Permessi di costruire - I trimestre 2020Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri delle telecomunicazioniTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio