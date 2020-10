Rosso sulla Borsa di Milano e sulle altre piazze europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori sempre più stringenti per la nuova ondata di coronavirus, tema che sarà affrontato al Consiglio europeo in programma oggi. dai capi di Stato e di governo. In agenda ancheNon aiuta neanche lo scetticismo degli operatori sul varo a breve didopo l'ulteriore telefonata frache ha portato a un nulla di fatto sul fronte di un nuovo pacchetto di aiuti, mentre la ricerca sul vaccino Covid rallenta. Da non ignorare. poi,Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 40,55 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +129 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,67%.affonda, con un ribasso del 2,86%, crolla, con una flessione del 2,27%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,29%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 2,41%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 20.945 punti, in netto calo del 2,38%.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-4,81%),(-2,96%) e(-2,95%)., che mette a segno un +0,63%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,63%.Tra i(+2,34%),(+1,26%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,61%.In caduta libera, che affonda del 4,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,56 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,45%.