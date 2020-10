Wall Street limita le perdite

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

finanziario

DOW

3M

Caterpillar

Boeing

United Health

Walt Disney

Verizon Communication

Wal-Mart

Bed Bath & Beyond

Baidu

Tesla Motors

Henry Schein

Illumina

Discovery

Liberty Global

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, evidenziando un certo scetticismo sul pacchetto di aiuti ed una certa preoccupazione per l'avvicinarsi delle elezioni. Illima lo 0,58%; sulla stessa linea l', che si ferma a 3.489 punti. In ribasso il(-0,81%); come pure, in rosso l'(-0,81%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,43%),(-1,18%) e(-1,07%).del Dow Jones,(+2,01%),(+1,06%),(+0,93%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.scende dell'1,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,13%),(+7,10%),(+3,28%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,35%.In apnea, che arretra del 2,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,92%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,71%.