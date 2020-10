Banca d'Italia, Visco: ritorno economia a livelli pre-Covid in almeno due anni

(Teleborsa) - Un ritorno dell'ai livellinon è immaginabile prima di due anni. A dare questo orizzonte temporale alla ripresa post pandemia è stato il Governatore della Banca d'Italia,, intervistato questa mattina da Bloomberg TV."Stiamo monitorando continuamente la situazione, è molto difficile fare scenari di previsioni in questo periodo. La ripresa proseguirà l'anno prossimo ma non si tornerà ai livelli pre-Covid prima di almeno un paio d'anni". Il Governatore ha spiegato che occorre "considerare come si svilupperà lae i rischi degli ''". Visco ha anche ribadito la necessità di evitare che le misure introdotte a sostegno dell'economia vengano ritirate troppo presto: politiche fiscali e monetarie "devono rimanere accomodanti", ha aggiunto.Quanto al, Ignazio Visco ha assicurato nuovamente che è sostenibile e ha sottolineato: "stiamo osservando dati relativi al Pil del terzo trimestre migliori di quanto previsto". Infine un'ultima riflessione il Governatore Ignazio Visco l'ha dedicata ai fondi europei in arrivo e i problemi strutturali che l'Italia, ha spiegato ancora Visco, ha "ora ha l'occasione di affrontare".