Coronavirus, Governo valuta un'ulteriore stretta: coprifuoco alle 22 e didattica a distanza

(Teleborsa) -alle 22 e ritorno della. Sono questi le misure su cui sta ragionando il Governo nelle ultime ore dopo la grande crescita dei casi di Covid-19 accertati dell'ultima settimana e che potrebbe portare a un nuovogià domani quando è in programma il Consiglio dei Ministri.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, da Palazzo Chigi ritengono il coprifuoco "una cosa molto probabile" e le nuove regole potrebbero imporre ae altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 21 o alle 22, con una stretta suiper coloro che non rispettano le regole.Verso importanti modifiche sembra andare anche l'della. Dopo lo scatto in avanti della, altri Governatori hanno chiesto misure analoghe su questo fronte mentre la ministra dell'Istruzionemantiene le sue posizioni e insiste sul concentrare gli sforzi per limitare gli spostamenti sullo smart working. Dal Partito Democratico arriva invece la proposta di prevedere la didattica a distanza per il 50% degli studenti delle superiori con un'alternanza scuola-casa.