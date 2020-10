Usa, presidenziali 2020: nella notte sfida a distanza tra Biden e Trump

(Teleborsa) - Duello a distanza nella notte tra i due candidati alla, il presidente repubblicano in caricae lo sfidante democraticoNel giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il confronto Tv tra i due – poi annullato dalla Commission on Presidential Debates dopo la positività di Trump ale il suo rifiuto di partecipare a un dibattito virtuale – gli sfidanti hanno partecipato a due differenti eventi organizzati però con lo stesso format, cioè quello delI due si sono così confrontati con le domande di un presentatore e del pubblico presente. Stando ai resoconti dei media statunitensi, a risultare più animato è stato senza dubbio quello del presidente Trump, energicamente incalzato dalla conduttrice della NBCsulla risposta del Governo alla crisi da, le sue posizioni sulle teorie complottiste e quelle sui gruppi diIn contemporanea, Biden sulla ABC è stato invece sollecitato su temi quali l'incremento dei membri della, le sue posizioni sulle leggi sul crimine nel suo passato politico, il fracking e ile il suo rapporto con la comunità nera americana.