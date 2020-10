Wall Street chiude ancora debole con paura Covid

Dow Jones

(Teleborsa) -che, complici ie la tensione pre-elettorale, è scivolata anche suinel mondo a causa della risalita dei contagi di coronavirus.A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 28.494 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 3.483 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In rosso il(-0,72%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,17%) e(+0,81%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,72%),(-0,65%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+4,82%),(+1,54%),(+1,06%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.Tra i(+4,24%),(+2,85%),(+2,16%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -20,70%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,78%.Sensibili perdite per, in calo del 2,90%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -7,7%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,1%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 3,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 80,5 punti; preced. 80,4 punti).