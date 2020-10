CDP, presentati i nuovi acceleratori per il supporto strategico di imprese e start-up

(Teleborsa) - Nuovi servizi di advisory focalizzati sul potenziamento del capitale umano delle imprese, si affiancheranno ai tradizionali strumenti dei finanziamenti e dell'ingresso nel capitale di rischio. È quanto ha annunciato oggilanciando. Due nuovi strumenti che ampliano l'offerta del Gruppo Cdp a supporto del tessuto produttivo italiano. Gli acceleratori sono stati presentati oggi a Roma, alla presenza del, dai vertici di Cassa Depositi e Prestiti, il presidentee l'amministratore delegato"Sono orgoglioso – ha commentato– di poter annunciare oggi il lancio dei nuovi acceleratori per le imprese, strumenti che permettono a Cdp di affiancarsi al mondo produttivo non soltanto come partner finanziario, ma come supporto strategico per lo sviluppo dell’impresa e del suo capitale umano. Il nostro intento è di offrire un approccio d'insieme, a 360 gradi, che ponga al centro l'impresa e tutti gli aspetti della sua vita. Riteniamo che il supporto alla crescita e all'innovazione delle aziende italiane, cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo sviluppo e la ripartenza del Paese. Con i nuovi strumenti ci muoviamo verso questo obiettivo, unendo la profonda esperienza di Cdp con le competenze delle migliori società di consulenza e con centri di formazione di eccellenza".L'obiettivo, per Cdp, è soddisfare le esigenze di sviluppo delle imprese ad alto potenziale e delle start-up, al fine di supportarne un percorso di crescita strutturato, in grado di rafforzarne la competitività e l'ingresso nei mercati internazionali."Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, da oltre 10 anni, è impegnato nel supporto al tessuto produttivo, con una molteplicità di soluzioni che spaziano dal credito alle garanzie all'equity. Gli Acceleratori – ha affermato– rappresentano un ulteriore tassello della strategia di Cdp per le imprese, che si è notevolmente rafforzata negli ultimi anni e in particolare in occasione dell'emergenza Covid. Un impegno che conferma il crescente ruolo di sostegno all'economia del Paese svolto da Cassa Depositi e Prestiti".L'Acceleratore Imprese è una piattaforma di servizi professionali per la crescita delle aziende ad alto potenziale, che – come spiega Cdp – si pone come obiettivo di fornire alle aziende un supporto in termini di adozione di una cultura manageriale allineata alle best practices di mercato e di miglior utilizzo delle risorse per affrontare con maggiore solidità e flessibilità le imprevedibili sfide che il contesto economico e sociale riserva. Nel dettaglio Cdp metterà a disposizione delle aziende che intendono aderire al programma un proprio team di professionisti in grado di fornire un servizio di consulenza personalizzata volta ad individuare le direttrici prioritarie sulle quali costruire il percorso di sviluppo dell'impresa. Quest'ultima avrà quindi modo di accedere ai servizi professionali offerti da società di consulenza internazionali, primarie università italiane e ad una rete di imprese eccellenti e altri stakeholder con cui condividere esperienze e opportunità. Il programma è stato ideato grazie agli spunti raccolti nel corso tavoli di lavoro di "Officina Italia", il laboratorio Cdp a cui hanno aderito oltre 200 imprese italiane focalizzato sulla condivisione di esperienze ed esigenze per la ricerca di soluzioni innovative e di sistema a supporto delle imprese italiane. Questi gruppi di lavoro hanno portato all'individuazione di quaranta servizi erogati da società di consulenza internazionali e primarie università italiane e articolati in quattro aree tematiche:Consulenza strategica, per definire e implementare piani strategici di crescita; Selezione e formazione manageriale, per sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle risorse chiave aziendali; Trasformazione digitale, per ottimizzare i processi e ridurre i rischi connessi all’utilizzo di tecnologie digitali; Tax & Legal, per migliorare la comunicazione finanziaria e ricevere supporto nella certificazione e nello scouting di finanziamenti agevolati. L'iniziativa permetterà inoltre l'accesso ad eventi di networking come "Officina Italia" a cui aderiscono imprenditori, business school e professionisti, oltre ad eventi di business matching appositamente organizzatiDigital Xcelerator è, invece, la prima piattaforma di e-learning gratuita per le start-up italiane esistenti e per chi vuole avviare la propria start-up. La piattaforma nasce con l'obiettivo di fornire percorsi di formazione gratuiti, finalizzati a fornire strumenti e tecniche adeguate a fronteggiare con successo le sfide oggi in atto, acquisendo competenze di tipo imprenditoriale. La piattaforma Digital Xcelerator è pensata per stimolare la crescita dell'intero ecosistema, fornendo corsi, strumenti e contenuti ad hoc per tutte le fasi dello sviluppo di un'impresa innovativa. In questo modo modo, soprattutto i founder di start-up, potranno fruire di un piano di education completo, con materiali pensati per accompagnarli dalla fase della ideazione, alla crescita fino a quella di scale-up e di espansione internazionale.