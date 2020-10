Coronavirus, Lombardia verso coprifuoco alle 23

(Teleborsa) -di tutte lead esclusione dei casi(motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'interadalle oredel mattino a partire da giovedìQuesta lache, all'unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il Presidente dell'ANCI, Mauro, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il Governatore Attilio, preso atto di quanto rappresentato dallombardo, chiederanno di condividere al Governo, nella persona del Ministro della Salute,, per fronteggiare laLaha deciso di chiedere al Governo l'istituzione del coprifuoco in Regione dalle 23 dopo che la Commissione indicatori istituita dalla direzione generale del Welfare ha previsto che al, potrebbero esserci circain"Sono d'accordo sull'ipotesi diin. Ho sentito ile lavoreremo assieme in tal senso nelle, ha dichiarato all'Ansa il Ministro della Salute Roberto Speranza.Oltre alla richiesta al Governo per istituire ilnella riunione che si è tenuta ieri con il Presidente della Regione Attilio Fontana e tutti i sindaci dei Comuni capoluogo,le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media etranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità". E' quanto si legge in una nota della Regione. La decisione sarà contenuta nella prossima ordinanza emanata dalla Regione.Riapre l'ospedale alla Fiera - Intanto, il Presidente della Regione Attilio Fontana, intervenendo in diretta a Quarta Repubblica su rete4, ha parlato dell'ospedale Covid allestito in Fiera. "Noi loentro la fine di questa settimana, al massimo all'inizio della prossima sarà perfettamente