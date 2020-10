Immobiliare, Covid ribalta geografia della domanda. Più interesse al Sud

(Teleborsa) - Nell'anno dell'emergenza sanitaria Covid-19 si trasforma il. Sotto l'effetto della pandemia cambiano gli interessi abitativi degli italiani, non solo dal punto di vista della scelta della tipologia di immobile, ma anche in termini di geolocalizzazione. È quanto emerge dalSe la domanda è rimasta vivace soprattutto nel segmento vendita, complice lo smart working – si legge nel Rapporto – le richieste da parte degli utenti si sono particolarmente orientate nelle province del Sud, ribaltando la situazione per quanto riguarda la classifica di interesse da parte degli italiani.Per quanto riguarda lasolo 3 provincie –– vedono una contrazione. Il resto delle macroaree analizzate dallo studio mostra un incremento rispetto a gennaio scorso, con leche occupano 8 dei primi 10 posti della graduatoria. Nel dettaglio quella dicon ilrispetto inizio anno, è l'area che registra il maggiore incremento seguita da, eterza nella classifica degli incrementi. A pari meritoedcon un rimbalzo del, a seguire. Chiudono la classifica delle prime 10che vedono aumentare la domanda delSul fronte delleil Rapporto evidenzia un'da inizio anno. Più della metà degli incrementi riguardano le provincie del centro-sud (35).registra il miglior trend di crescita della domanda per affitto. Al secondo e terzo posto si piazzano, rispettivamente con il 58% e il 56% di incremento. Alle loro spalle troviamo. Le uniche due province del nord Italia a rientrare nella top ten sonocon il 30% di richieste di affitto in più rispetto a gennaio 2020. Tra le provincie le cui richieste di immobili in affitto sono in maggiore diminuzione lo studio segnala. Tra i mercati principalisegna un pesanteDal punto di vista deilo studio di idealista evidenzia, dopo il lockdown, una ripresa sostenuta della domanda d'acquisto in tutti i principali centri italiani. Le città in cui le richieste sono aumentate maggiormente sono. Anchesegna un deciso incremento dopo i primi nove mesi del 2020, Milano (-10%) invece rallenta. Più contrastato l'andamento degli affitti a livello di città metropolitane, sul quale – spiega il Rapporto – ha influito il ricorso massiccio allo smart working talora divenuto South Working come mostrano i cali dicui fanno da contraltare i consistenti incrementi di