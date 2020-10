Lavoro, Catalfo: Fondo nuove competenze risposta dinamica alla pandemia

(Teleborsa) - Dopo la registrazione del decreto interministeriale alla Corte dei Conti è ora attivo il Fondo nuove competenze. "Ho fortemente voluto questa misura, fin dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di un fondo dacon cui il Governo offre una risposta dinamica e 'attiva' alle conseguenze della pandemia sul nostro tessuto sociale e produttivo", ha dichiarato il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, via Facebook."Il Fondo nuove competenze è unosemplice e universale – ha spiegato la ministra – Accedendo ad esso, le imprese possono rimodulare l'orario di lavoro dei propri dipendenti destinando una parte di esso a corsi di formazione e di riqualificazione. Con un duplice beneficio: aumento dellaper l'azienda, da un lato, e maggiori competenze e occupabilità per il lavoratore, dall'altro"."Il tutto senza alcun onere per l'impresa, in quanto il costo del lavoro delle ore diè sostenuto dallo Stato, né riduzione diper il lavoratore, con un evidente vantaggio rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali – ha aggiunto Catalfo – Qualunque azienda può accedere al Fondo, senza limitazioni legate alla dimensione o al settore. È sufficiente stipulare un accordo collettivo di rimodulazione dell'e presentare entro il 31 dicembre progetti formativi fino a un massimo di 250 ore per lavoratore"."Con l'avvio di questa misura, si compie il primo passo del, uno dei pilastri del piano per il lavoro che ho predisposto in vista del. La rinascita del Paese – ha concluso Catalfo - comincia dagli investimenti nel nostro capitale umano".