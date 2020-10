In rosso i mercati del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con gli altri mercati europei. L'entusiasmo dei giorni scorsi legato alle speranze di nuovi stimoli all'economia USA viene frenato dai cspecialmente nel Vecchio Continente.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Lieve aumento dell', che sale a 1.918,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,37%) si attesta su 41,13 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.calo deciso per, che segna un -0,95%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%., in flessione dello 0,82% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 21.114 punti.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,45% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,74%),(-1,44%) e(-1,10%)., che mette a segno un +1,99%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,81% su prese di beneficio dopo la corsa della vigilia.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,57%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,71%),(+2,39%),(+1,82%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.In caduta libera, che affonda del 2,27%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,24 punti percentuali.