Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,20% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.442 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Pressoché invariato il(+0,08%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,01%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,35%),(-0,77%) e(-0,65%).Al top tra i(+4,98%),(+0,83%),(+0,61%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.Tra i(+4,92%),(+2,80%),(+2,78%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,18%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,85%.Sensibili perdite per, in calo del 2,49%.In apnea, che arretra del 2,37%.