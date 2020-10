Whirlpool Napoli, il 31 ottobre si chiude. Monta la protesta

(Teleborsa) -sul dossierche ieri ha confermato la chiusura delper la fine del mese, 31 ottobre. "Ne prendo atto e informerò il Governo", il commento a caldo del titolare del MiSE, mentre il Ministro per il Sud Beppe Provenzano ha bollato la decisione comesottolineando che "c'era stato un impegno con il Paese nel piano industriale, che ora non- sono circa 350 a rischio - in protesta esul piede di guerra."E' unaper la vita delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche di rispetto per le Istituzioni italiane. Tutti gli stabilimenti in Italia oggi sono inperchè l'azienda ha dimostrato tutta la. Non riusciamo a capire il vero motivo per cui vogliono chiudere lo stabilimento di Napoli, e finchè non lo capiamo, laDice, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico, partecipando alla protesta a Piazza Plebiscito a Napoli."L'incontro di ieri con il MiSE e l'azienda sulla vertenzaè statoCiò che ci delude è che si consenta ad una multinazionale di dire bugie davanti alle massime Istituzioni dello Stato. Quando la multinazionale piange miseria e dice che Napoli va chiusa perchè il prodotto non funziona nasconde il fatto che inveceha guadagnato in questo trimestre molto più del 2019 nonostanteInoltre, da quello che sappiamo, le lavatrici prodotte a, ha concluso.