Diasorin in rialzo grazie a Akros

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisi diche hanno rivisto al rialzo il target price a 201,4 euro dai precedenti 192.50. Il giudizio è confermato "Accumulate". DiaSorin ha annunciato ieri il lancio del test LIAISON SARS-COV-2 Ag per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 in pazienti sintomatici nei mercati che accettano la marcatura CE. Il test sarà presto disponibile anche negli Stati Uniti a seguito della notifica allaSu base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 194,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 189,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 185,6.