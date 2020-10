Motore ricerca, Apple prepara sgambetto a Google?

Apple

(Teleborsa) -starebbe intensificando gliper sviluppare lamentre le autorità antitrust statunitensi minacciano multe multimiliardarie per i pagamenti cheeffettua per garantirsi un posizionamento privilegiato del suosu iPhone.A rivelarlo il Financial Times specificando che in una modifica poco nota all'ultima versione del sistema operativo iPhone, iOS 14, Apple ha iniziato a mostrare i propri risultati di ricerca e collegarsi direttamente ai siti Web quando gli utenti digitano le ricerche dalla schermata principale. Questa capacità di ricerca web segna un importante passo avanti nello sviluppo interno di Apple e potrebbe costituire la base di un, secondo diversi esperti del settore.L'azienda dellaè notoriamente riservata riguardo ai suoi progetti interni e almeno per ora non ha commentato le indiscrezioni. Costruire un vero concorrente del- sottolinea ancora il Financial Times - potrebbe richiedere anni. Ma con i profitti previsti quest'anno oltre i 55 miliardi di dollari e con 81 miliardi di dollari di riserve di cassa nette all'ultimo conteggio, Apple può permettersi di effettuare