Piazza Affari in caduta. Borse europee temono contagi Covid

(Teleborsa) -, che scontano unasul fronte dei, mentre la Francia si appresta ad annunciare un nuovogenerale. Non allenta le pressioni l'imminente, che domani, gettando le basi per nuovi interventi a dicembre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Apprezzabile aumento dello, che si attesta a +138 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,74%.in caduta libera, che affonda del 2,66%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%, e pesante, che segna una discesa di ben -2,41 punti percentuali. A Milano, forte calo del(-2,45%), a fronte di un forte nervosismo e perdite generalizzate su tutti i settori, senza esclusione alcuna.di Milano si mette in luce(+1,43%), grazie ai risultati migliori delle attese.Bene anche(+0,94%) che continua a beneficiare della marchiatura CE al test anti-Covid.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -5,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,73%.Sensibili perdite per, in calo del 4,73%.In apnea, che arretra del 3,91%.Seduta molto negativa perLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,11%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,37%.Affonda, con un ribasso del 4,36%.