Superbonus 110%, accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Venezia

(Teleborsa) - Supportare e assistere le imprese associate per gli interventi previsti dai meccanismi dele dagli altri incentivi fiscali introdotti dal, legati al rafforzamento strutturale e all'efficientamento energetico degli edifici. Questo l'obiettivo al centro dell'Grazie al nuovo accordo, – si legge in una nota – Intesa Sanpaolo propone soluzioni di finanziamento per affiancare le aziende nella fase di esecuzione dei lavori e rendere esigibili i crediti di imposta acquisiti tramite lo sconto in fattura, immettendo liquidità nel sistema. Le soluzioni di assistenza e supporto finanziario saranno riservate tra l'altro alle singole aziende o alle imprese costituite in filiera produttiva, nell'ambito del più ampioNel dettaglio Intesa Sanpaolo condivide con gli associati Confindustriafinalizzati ad accompagnare le imprese nella gestione degli appalti e nella esecuzione dei lavori, fino al loro completamento, con il sostegno della garanzia del; l'afferenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e liquidazione degli stessi con la formula dellae in generale. Per icon compensazione in 5 quote annuali l'acquisto avverrà a 100 euro per ogni 110 euro di credito d'imposta (90.91% del valore nominale del credito) per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, l'acquisto avverrà a 80 euro per ogni 100 euro di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito).Il Gruppo, inoltre, ha stipulato unin virtù del quale leoffriranno gratuitamente ai clienti Intesa Sanpaolo un servizio facoltativo di consulenza per tutte le fasi dell'intervento, anche attraverso l'utilizzo di una specifica piattaforma.