Borse europee sopra i minimi, sostegno dalla BCE

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la giornata finanziaria delle principali borse europee, ma sopra i minimi di seduta grazie alla. A fare da assist ai listini azionari del Vecchio Continente è stato sicuramente l'e la promessa di, tramite diversi strumenti, rispondendo così in modo esaustivo alle domande del mercato che sperava soprattutto di ricevere indicazioni sul meeting di fine anno.Sul mercato valutario, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,7%). Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,28%, scendendo fino a 35,79 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +136 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,72%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 17.872 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite il, che retrocede a 19.471 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,88%),(+0,96%) e(+0,54%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-5,65%),(-2,20%) e(-1,67%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,82%.Vola, con una marcata risalita del 2,31%.Brilla, con un forte incremento (+2,13%).Buona performance per, che cresce dell'1,70%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,85%.In caduta libera, che affonda del 3,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,21%.Tra i(+5,58%),(+5,32%),(+3,45%) e(+2,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,00%.Sensibili perdite per, in calo del 4,52%.In apnea, che arretra del 4,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,56%.