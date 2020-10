Snam: firmati accordi in Israele su idrogeno e mobilità sostenibile a LNG

Snam

(Teleborsa) -entra nelcon l', in particolare nella mobilità sostenibile ae nelle nuove tecnologie di produzione dell'idrogeno verde. La società ha firmato oggi tre accordi di cooperazione con aziende israeliane nell'ambito della visita diIl, sottoscritto con, la maggiore società israeliana nell'esplorazione, sviluppo, produzione e vendita di gas naturale, e Dan, la principale azienda nazionale di trasporto pubblico, prevede, in particolare per autobus e mezzi pesanti. Le tre aziende, in particolare, avvieranno studi di fattibilità relativi alla possibile realizzazione di un impianto pilota di liquefazione small-scale e di infrastrutture di rifornimento, facendo leva sulle tecnologie di Snam e sulle competenze della controllata, nonché sull'accesso alle riserve di gas naturale di Delek Drilling.Contestualmente, Snam haper valutare progetti di mobilità sostenibile basati su gas rinnovabili (biometano e idrogeno) ed elettricità, oltre che eventuali iniziative congiunte per lo sviluppo dell'idrogeno. Le attività potrebbero riguardare la, anche attraverso progetti pilota.Snam ha inoltre, che ha sviluppato una innovativa tecnologia (E-TAC – Electrochemical, Thermal Activated Chemical) per produrre il 30% in più didalla scomposizione dell'acqua rispetto all'elettrolisi tradizionale. La partnership prevede attività di, eventualie lasia in Israele che in Europa. H2Pro è stata costituita lo scorso anno dagli esperti di idrogeno di Technion (Israel Institute of Technology) in collaborazione con i fondatori di Viber e Juno."Con questi accordi – commenta l’amministratore delegato di Snam– sviluppiamo ulteriormente la presenza internazionale di Snam per rafforzare il nostro contributo alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici globali. Le partnership con Delek Drilling, Dan e H2Pro, avviate nel quadro della crescente collaborazione italo-israeliana, ci permettono diin un nuovo mercato conindicome la mobilità sostenibile e l’idrogeno e, contestualmente, di accrescere il nostro know-how in uno dei contesti più innovativi al mondo".I tre accordi odierni potranno essere oggetto di successivi accordi vincolanti, con i quali le parti definiranno i termini e le condizioni di implementazione dei progetti.