Appuntamenti e scadenze del 30 ottobre 2020

(Teleborsa) -Festival della Scienza di Genova - Evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo, con eventi interattivi e trasversali. Tre premi Nobel per la Fisica e 240 i protagonisti dell'edizione 2020Rome Art Week 2020 - Alla quinta edizione della settimana dell’arte contemporanea a Roma, ci saranno oltre 300 eventi organizzati da 120 gallerie e istituzioni, 348 artisti e 46 curatori raggiungendo oltre 500 partecipazioniIstat - Bilancio demografico mensile - Gennaio-giugno 2020Consiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri della Salute96a Giornata Mondiale del Risparmio - Evento organizzata da Acri sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. In qualità di relatori intervengono il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Governatore della Banca d’Italia, il Presidente di Acri e il Presidente dell'Abi. L'evento si svolgerà esclusivamente in streamingBanca d'Italia - Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; avole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle amministrazioni locali; €-coin9.30 - Financial Crime & Compliance Forum - Il Forum è dedicato al tema della prevenzione degli illeciti: dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (Compliance risk) alle "Best practices" nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione e si svolge presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, in modalità virtuale.Tesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive