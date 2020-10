IEG, Ecomondo: apertura con i ministri Costa, Patuanelli e Di Maio

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si apriranno con il saluto in videocollegamento dei ministri dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, degli Esterie del Direttore dell’ICE Roberto Luongo, le versioni digital di Ecomondo e Key Energy 2020, i saloni internazionali didedicati al recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile e all’energia e la mobilità sostenibili., alle 10.30, sul palco tecnologico allestito da IEG, il Presidente IEG Lorenzo Cagnoni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna,, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, e il coordinatore del Comitato Scientifico di Ecomondo, Fabio Fava. In videocollegamento, anche Gianni Silvestrini, coordinatore del Comitato Scientifico di Key Energy.Dopo la cerimonia di apertura, l’edizione digitale diproseguirà dalle 11.15 alle 13 con la sessione plenaria di apertura, in videoconferenza, della 9ª edizione degli, dedicata a “Il Green Deal al centro del Piano di rilancio italiano. Una nuova fase per la green economy”. Gli Stati Generali sono promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, di cui fa parte la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, e la Commissione europea. Al centro di questa edizione, un confronto diretto con Parlamento e Governo, attraverso specifiche proposte di indirizzo per il Piano italiano di accesso ai finanziamenti del Recovery Plan “Next Generation EU”.Partecipano, assieme a Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG, e Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, da Rimini, in collegamento video Edo Ronchi, Consiglio Nazionale della green economy, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico,Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, Rossella Muroni, Vicepresidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, Antonio Misiani Vice Ministro all’Economia e alle Finanze, Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare., in edizione digitale, proseguirà alle 14.30 con l’evento di apertura dedicato alla “Riconversione ecologica dopo il Covid-19 e i nuovi target Ue 2030”, durante il quale verrà presentato il report realizzato in esclusiva per Key Energy dall’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano sullo stato dell’arte delle rinnovabili in Italia.