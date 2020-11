Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all', in una giornata caratterizzata da "calma piatta" in vista della corsa delle elezioni USA domani. A sostenere le borse hanno contribuito le nuove indicazioni congiunturali giunte dagli indicidella Cina , dell' Europa e degli USA Frattanto, anche la partenza sostenuta di Wall Street ha rassicurato i Listini continentali, mentre mantiene un buon rialzo l'che segna un incremento dell'1,37%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163. L', in aumento (+0,8%), raggiunge 1.893,5 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,78%.In salita lo, che arriva a quota +135 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,71%.su di giri(+2,01%), tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,39%,molto bene, che vanta un incremento del 2,11%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,55%; sulla stessa linea il, che continua gli scambi a 20.064 punti. Balza in alto il(+1,62%); sulla stessa linea, su di giri il(+1,76%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+5,07%),(+4,88%) e(+4,60%). Tra i peggiori i comparti(-1,39%) e(-0,73%).di Milano, spiccano(+7,63%),(+5,84%),(+5,65%) e(+5,46%).Fra i peggiori, che chiuede la seduta con -3,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,32%),(+6,22%),(+5,62%) e(+5,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.